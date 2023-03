Zitti con Draghi, critici con Meloni: l’ipocrisia dei giornali sui migranti (Di venerdì 10 marzo 2023) Da tigrotti a gattini domestici. È questo il repentino passaggio di una buona fetta di quotidiani e giornalisti mainstream, dopo gli esiti delle elezioni del 25 settembre, cioè da quando gli italiani hanno premiato Giorgia Meloni e la coalizione di centrodestra. Dagli applausi preventivi a Mario Draghi, ancora prima che prendesse la parola in conferenza stampa, siamo passati a veri e propri ring di pugilato con l’attuale numero uno di Palazzo Chigi. E ieri sera, dopo il Consiglio dei ministri di Cutro, se ne è offerta l’ennesima dimostrazione. Più volte, infatti, i giornalisti hanno chiesto alla premier di ricostruire i tragici fatti, che hanno portato alla morte di oltre 70 migranti in prossimità delle coste del crotonese. L’obiettivo di alcuni “competenti dell’informazione” era chiaro: sviscerare ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 10 marzo 2023) Da tigrotti a gattini domestici. È questo il repentino passaggio di una buona fetta di quotidiani esti mainstream, dopo gli esiti delle elezioni del 25 settembre, cioè da quando gli italiani hanno premiato Giorgiae la coalizione di centrodestra. Dagli applausi preventivi a Mario, ancora prima che prendesse la parola in conferenza stampa, siamo passati a veri e propri ring di pugilato con l’attuale numero uno di Palazzo Chigi. E ieri sera, dopo il Consiglio dei ministri di Cutro, se ne è offerta l’ennesima dimostrazione. Più volte, infatti, isti hanno chiesto alla premier di ricostruire i tragici fatti, che hanno portato alla morte di oltre 70in prossimità delle coste del crotonese. L’obiettivo di alcuni “competenti dell’informazione” era chiaro: sviscerare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... galeazzobignami : Aggressione a studenti (di sinistra) a Firenze con filmati: titoloni, telegiornali, manifestazioni antifasciste, si… - UnoFRAtanti : Basta con questa storia del finto vittimismo chiamato body shaming quando offendevano Renzi (MrBean), Brunetta (Nan… - NicolaPorro : Impegnati a battere le mani a #Draghi, i giornalisti mi sa che in quei due anni si sono dimenticati di fargli notar… - escitalian : @___rkomi____ Ma possono pure chiamare chiunque, zitti e buoni aveva qualcosa che assolutamente due vite non ha E p… - vincispar : RT @capuleti_giulia: Nel Regno Unito mandan i clandestini in Ruanda perchè non li vogliono e tutti zitti. In Italia li accogliamo, li lasc… -