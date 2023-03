Ziliani: “Assurdo, nessun quotidiano ha dato questa notizia sulla Juventus” (Di venerdì 10 marzo 2023) Paolo Ziliani torna sul caso Juventus e contesta l’operato dei media su una notizia molto importante per la questione penalizzazioni. Il giornalista de Il Fatto quotidiano, Paolo Ziliani, noto per le sue critiche nei confronti della Vecchia Signora, ha espresso la sua opinione sui social riguardo alla questione della penalizzazione di quindici punti inflitta alla Juventus dalla Giustizia Sportiva. Paolo Ziliani attacca la Juventus: “nessun giornale ha dato questa notizia” Ziliani sui propri canali ha sottolineato il fatto che nessun giornale sportivo abbia riportato la notizia riguardante la carta COVISOC ottenuta dalla ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 marzo 2023) Paolotorna sul casoe contesta l’operato dei media su unamolto importante per la questione penalizzazioni. Il giornalista de Il Fatto, Paolo, noto per le sue critiche nei confronti della Vecchia Signora, ha espresso la sua opinione sui social riguardo alla questione della penalizzazione di quindici punti inflitta alladalla Giustizia Sportiva. Paoloattacca la: “giornale hasui propri canali ha sottolineato il fatto chegiornale sportivo abbia riportato lariguardante la carta COVISOC ottenuta dalla ...

