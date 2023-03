Zero neve, siccità e temperature record, ma la politica investe ancora sugli impianti di sci a bassa quota: dalle Alpi agli Appennini, i casi di “accanimento terapeutico” senza un futuro (Di venerdì 10 marzo 2023) Una lingua bianca che, vista da valle, si inerpica a fatica tra abetaie e prati già brulli, giallo-marrone, fino alla stazione di arrivo della seggiovia. Salvo rare eccezioni, è la fotografia dei comprensori sciistici italiani: chi ha aperto, lo ha potuto fare soltanto grazie alla neve programmata (o artificiale). Perché quella dal cielo, per il secondo anno consecutivo, non è arrivata (sugli Appennini tosco-emiliani, per esempio, la stagione è cominciata da metà gennaio). Ma non c’è solo la siccità a colpire la montagna, dove in certe zone l’acqua è finita e la si deve far arrivare coi camion. Ci sono anche le temperature record, che ad alta quota crescono più del doppio rispetto alla media: a Breuil-Cervinia, a Livigno, all’Aprica, sull’Abetone, a Santa Caterina, le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Una lingua bianca che, vista da valle, si inerpica a fatica tra abetaie e prati già brulli, giallo-marrone, fino alla stazione di arrivo della seggiovia. Salvo rare eccezioni, è la fotografia dei comprensori sciistici italiani: chi ha aperto, lo ha potuto fare soltanto grazie allaprogrammata (o artificiale). Perché quella dal cielo, per il secondo anno consecutivo, non è arrivata (tosco-emiliani, per esempio, la stagione è cominciata da metà gennaio). Ma non c’è solo laa colpire la montagna, dove in certe zone l’acqua è finita e la si deve far arrivare coi camion. Ci sono anche le, che ad altacrescono più del doppio rispetto alla media: a Breuil-Cervinia, a Livigno, all’Aprica, sull’Abetone, a Santa Caterina, le ...

