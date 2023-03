Zenga: «Roma dentro la lotta per la Champions League se…» (Di venerdì 10 marzo 2023) In campionato l’Inter è seconda, ma a distanza ridotta ci sono diverse squadre, tra cui la Roma di Josè Mourinho. Walter Zenga ha trattato su Sky Sport dei giallorossi in ottica Champions League. UOMO IN PIÙ – Per l’Inter la qualificazione in Champions League non sarà semplice da raggiungere. Tante squadre sono in lotta, Walter Zenga ha parlato così su Sky Sport della compagine di José Mourinho: «La Roma è assolutamente dentro la lotta per la Champions League, soprattutto se riuscirà ad avere la continuità dell’intensità nelle partite. Giocare a grandi livelli, in grandi competizioni, ti toglie sì energie e tempo, ti alleni meno, ma ti dà tanto a livello di emozioni. ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023) In campionato l’Inter è seconda, ma a distanza ridotta ci sono diverse squadre, tra cui ladi Josè Mourinho. Walterha trattato su Sky Sport dei giallorossi in ottica. UOMO IN PIÙ – Per l’Inter la qualificazione innon sarà semplice da raggiungere. Tante squadre sono in, Walterha parlato così su Sky Sport della compagine di José Mourinho: «Laè assolutamentelaper la, soprattutto se riuscirà ad avere la continuità dell’intensità nelle partite. Giocare a grandi livelli, in grandi competizioni, ti toglie sì energie e tempo, ti alleni meno, ma ti dà tanto a livello di emozioni. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Zenga: «Roma dentro la lotta per la Champions League se...» - - Filhos_DaPuta : RT @MRoscioni: #Zenga letteralmente incantato per 90', #Dybala in panchina che guarda col sorriso la curva invece del campo. Società, alle… - BryanCondor5 : RT @MRoscioni: #Zenga letteralmente incantato per 90', #Dybala in panchina che guarda col sorriso la curva invece del campo. Società, alle… - franscons : @MRoscioni Finalmente ci siamo liberati di minotti! @SkyItalia finalmente una seconda voce per le partite della Rom… - chiaraamucciar1 : RT @MRoscioni: #Zenga letteralmente incantato per 90', #Dybala in panchina che guarda col sorriso la curva invece del campo. Società, alle… -