Zelensky voleva intervenire agli Oscar 2023, l'Academy dice no (per il secondo anno consecutivo) (Di venerdì 10 marzo 2023) Volodymyr Zelensky non interverrà alla serata degli Oscar 2023. L'Academy ha risposto "no" per il secondo anno successivo alla richiesta di poter apparire in collegamento alla serata della premiazione.

