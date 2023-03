Zanetti: “L’Empoli ha un fuoriclasse come Osimhen”. Ed infatti lo vuole il Napoli (Di venerdì 10 marzo 2023) Paolo Zanetti dichiara che L’Empoli ha un fuoriclasse come Osimhen. Ed infatti il Napoli lo monitora da tempo Paolo Zanetti, allenatore delL’Empoli, ha utilizzato importanti parole d’elogio per uno dei suoi giocatori in conferenza stampa: “Abbiamo un fuoriclasse, ovvero il portiere Guglielmo Vicario, è come se al Napoli togli Osimhen. Cambiaghi ha caratteristiche diverse dai nostri attaccanti, purtroppo ci manca. Lo recupereremo ma ora dobbiamo attingere dal gruppo per quello che abbiamo. Lo stesso Caputo ha avuto infiammazione al tendine, sono certo che vedremo la differenza con le giornate passate. Ma non voglio avere alibi, è un concetto che non mi ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 marzo 2023) Paolodichiara cheha un. Edillo monitora da tempo Paolo, allenatore del, ha utilizzato importanti parole d’elogio per uno dei suoi giocatori in conferenza stampa: “Abbiamo un, ovvero il portiere Guglielmo Vicario, èse altogli. Cambiaghi ha caratteristiche diverse dai nostri attaccanti, purtroppo ci manca. Lo recupereremo ma ora dobbiamo attingere dal gruppo per quello che abbiamo. Lo stesso Caputo ha avuto infiammazione al tendine, sono certo che vedremo la differenza con le giornate passate. Ma non voglio avere alibi, è un concetto che non mi ...

Empoli - Udinese 2 (ore 15) Anticipo della ventiseiesima giornata. La squadra di Zanetti, infatti ha raccolto soltanto due punti. L'allenatore dell'Empoli Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Udinese. VICARIO - 'Stiamo provando a fare di tutto per recuperarlo, sarà convocato ma non ho la certezza se giocherà. Vicario è come se togliessero Osimhen al Napoli.'