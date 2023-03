Zaccheroni, buone notizie: l’ex allenatore del Milan non è più in rianimazione (Di venerdì 10 marzo 2023) Arrivano delle buone notizie sulle condizioni di Alberto Zaccheroni: l'ex allenatore del Milan non è più in rianimazione Leggi su pianetamilan (Di venerdì 10 marzo 2023) Arrivano dellesulle condizioni di Alberto: l'exdelnon è più in

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Zaccheroni, buone notizie: l’ex allenatore del Milan non è più in rianimazione #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Buone notizie sulle condizioni di Alberto Zaccheroni: non è più in rianimazione: Buone notizie sulle condizioni di… - CalcioWeb : Aggiornamento sulle condizioni di #Zaccheroni Arrivano buone notizie - TUTTOJUVE_COM : Buone notizie per Zaccheroni: non è più ricoverato in Rianimazione - phierpez : Buone notizie sulle condizioni di Alberto Zaccheroni: fuori dalla rianimazione! -