"You": ecco le ultime news, arriva la seconda parte (Di venerdì 10 marzo 2023) La serie è stata divisa in due parti Quarta stagione e nuovi intrighi per You e per il protagonista della serie Joe Goldberg che riparte da una nuova identità e da una nuova città, Londra. Nell'ultima stagione l'amore di Joe per Love sfocia in una vera e propria tragedia che porta nuovamente Joe a perdere la testa. Nel finale di stagione, dopo aver ucciso la moglie, il protagonista decide di lasciare il figlio a Dante e fa credere a tutti di essere morto. In realtà sotto mentite spoglie partirà alla volta di Parigi per cercare Marienne. La donna, bibliotecaria a cui si avvicina nella terza, diventa infatti il suo nuovo oggetto di amore / ossessione La quarta stagione, rinnovata mesi fa in contemporanea con la messa in onda della precedente, è divisa in due parti. A differenza di quanto si poteva pensare all'inizio i nuovi episodi verranno girati a Londra, come per ...

