Yep | programma giovani politici | Bruxelles lancia la call 2023

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il Comitato europeo delle regioni (CdR)il bandoper ileletti (YEP), aprendo le sue porte arappresentanti locali e regionali dell’Unione europea e non solo. Per la prima volta infatti quest’anno la possibilità di partecipare all’iniziativa è stata allargata anche ai Paesi candidati all’Ue, ossia Ucraina, Moldova, Albania, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Turchia. “Ritengo che possiamo solo trarre beneficio daileader che lavorano fianco a fianco per preparare il futuro dell’Europa”, ha commentato il presidente del CdR, Vasco Alves Cordeiro, sottolineando che “questo fa parte anche del nostro sostegno all’Ucraina nel suo percorso di adesione”. “Con questa iniziativa, il Comitato delle ...

Federica Cuna, classe 1985, Consigliera Comunale a Trani, eletta nelle liste del PD, è entrata a far parte del YEP, Young Elected Politicians nel 2022. YEP è un progetto che vede al suo attivo 159 giovani politici provenienti da tutta l'Europa, selezionati in una platea di 600 candidati

Bando per il programma europeo “Giovani politici locali eletti” 2023 ANCI LOMBARDIA

