Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : CINA | Xi rieletto presidente della Repubblica popolare cinese - chiccomassetti : '???? Cina - #Xi Jinping rieletto Presidente per la terza volta: 2.952 voti a favore, nessuno contrario' Non c'è duce senza tre. - jod_ek : RT @dariodangelo91: ?????? #XiJinping rieletto presidente della Repubblica Popolare Cinese. Terzo mandato senza precedenti. Hanno votato per… - MarcoCiapoi : RT @Agenzia_Ansa: CINA | Xi rieletto presidente della Repubblica popolare cinese - TelevideoRai101 : Cina, Xi Jinping rieletto presidente -

...vittoria comunista nel 1949 dopo che il Congresso nazionale del popolo - il ramo legislativo del parlamento di Pechino - gli ha conferito questa mattina un mandato di altri 5 anni come. La ...Ilsi riconferma anche al vertice delle Forze Armate, con la rielezione comedella Commissione Militare Centrale. A ottobre scorso è statosegretario generale del ...In aggiunta, per lo 0,01% più ricco della popolazione, ilha proposto una minimum tax del 25%. Si tratta di tutti coloro che guadagnano almeno 100 milioni di dollari l'anno. Infine si ...

Xi rieletto presidente della Repubblica popolare cinese - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il presidente cinese Xi Jinping è stato rieletto per la terza volta alla guida della Repubblica popolare cinese. Settant'anni il 15 giugno, Xi Jinping è così diventato il capo dello Stato cinese più l ...Il presidente Xi Jinping si è assicurato un terzo mandato senza precedenti alla guida della Repubblica popolare cinese, completando la transizione verso il suo secondo decennio di potere. Xi, 70 anni ...