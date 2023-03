Xi rieletto presidente della Repubblica popolare cinese (Di venerdì 10 marzo 2023) Mandato di altri 5 anni. Così Xi, 70 anni il prossimo 15 giugno, è diventato il capo dello Stato cinese più longevo dalla vittoria comunista nel 1949 Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 10 marzo 2023) Mandato di altri 5 anni. Così Xi, 70 anni il prossimo 15 giugno, è diventato il capo dello Statopiù longevo dalla vittoria comunista nel 1949

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ???? Cina - #Xi Jinping rieletto Presidente per la terza volta: 2.952 voti a favore, nessuno contrario @ultimora_pol - sole24ore : ?? Xi rieletto presidente della Repubblica popolare cinese. ?? Mandato di altri 5 anni. Così Xi, 70 anni il prossimo… - Agenzia_Italia : ???? #Cina, Xi Jinping rieletto presidente. Storico terzo mandato _ È il leader più potente dai tempi di Mao Zedong.… - paglialunga00 : RT @herisson13: Non è stato facile arrivare a Zero voti contrari.????? Il Congresso nazionale del popolo, ha rieletto Xi Jinping presidente… - ierogamos : RT @petunianelsole: Con 2.952 voti a favore, nessun contrario, Xi Jinping è stato rieletto Presidente per la terza volta. Amatissimo. -