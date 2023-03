Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? Xi rieletto presidente della Repubblica popolare cinese. ?? Mandato di altri 5 anni. Così Xi, 70 anni il prossimo… - ultimora_pol : ???? Cina - #Xi Jinping rieletto Presidente per la terza volta: 2.952 voti a favore, nessuno contrario @ultimora_pol - EnricoAntonio68 : RT @agambella: #Cina Xi Jinping rieletto per il terzo mandato presidente della repubblica popolare cinese. - infoitestero : Cina, Xi Jinping rieletto presidente: è terzo mandato - quantunque1 : RT @sole24ore: ?? Xi rieletto presidente della Repubblica popolare cinese. ?? Mandato di altri 5 anni. Così Xi, 70 anni il prossimo 15 giugn… -

È stato anche confermatodella Commissione militare centrale e resterà quindi comandante in capo dell'Esercito popolare di liberazione. Dopo il voto, Xi ha prestato giuramento tra grandi ...AGI - Xi Jinping è statoall'unanimitàcinese per un terzo storico mandato, confermandosi il leader più potente dai tempi di Mao Zedong, e diventando il capo di Stato di più lungo corso della Repubblica ......dalla vittoria comunista nel 1949 dopo che il Congresso nazionale del popolo il ramo legislativo del parlamento di Pechino gli ha conferito questa mattina un mandato di altri 5 anni come

Xi Jinping è stato rieletto presidente della Repubblica Popolare Cinese: ha ottenuto 2.952 voti a favore e nessuno contrario. E’ il suo terzo mandato. Il limite di due previsto dalla Costituzione ...Il presidente Xi Jinping si è assicurato un terzo mandato senza precedenti alla guida della Repubblica popolare cinese, completando la transizione verso il suo secondo decennio di potere. Settant’anni ...