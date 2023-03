Xi rieletto presidente della Cina | terzo storico mandato | Futuro gravido di rischi | siamo con la Russia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 marzo 2023) Xi Jinping e’ statoall’unanimita’cinese per un, confermandosi il leader piu’ potente dai tempi di Mao Zedong, e diventando il capo di Stato di piu’ lungo corsoRepubblica Popolare Cinese. Xi e’ stato eletto nel corsoterza sessione plenariaquattordicesima Assemblea Nazionale del Popolo, l’organo legislativo del parlamento cinese, con 2.952 voti a favore e nessuno contrario: come da ogni pronostico, il voto e’ stato una pura formalita’, con un esito dato ampiamente per scontato e celebrato con un lungo applauso dai delegati presenti alla Grande Sala del Popolo, su piazza Tiananmen. Ilquinquennale al vertice dello Stato e’ una prima volta ...