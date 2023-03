Xi Jinping rieletto presidente | zero astenuti in Aula

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 marzo 2023) Xiè statodella Repubblica Popolare Cinese: ha ottenuto 2.952 voti a favore e nessuno contrario al Congresso nazionale del popolo. È il suo terzo mandato. Il limite di due previsto dalla Costituzione cinese è stato emendato nel 2018 per consentire alcinese - che compirà 70 anni il prossimo 15 giugno - di rimanere al potere per tutta la vita. Durante il suo discorso Xi ha ribadito la volontà di "migliorare sistematicamente la forza complessiva del Paese per far fronte ai rischi strategici, salvaguardare gli interessi strategici e realizzare gli obiettivi strategici". Tra le sue richieste anche quelle di rafforzare le capacità strategiche nei settori di emergenza, rendere più resistenti le catene industriali e di approvvigionamento e rendere le forze nazionali "più capaci di ...