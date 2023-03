Xi Jinping rieletto presidente per la terza volta. E Putin si congratula (Di venerdì 10 marzo 2023) rieletto per la terza volta alla guida della Repubblica popolare cinese. Xi Jinping per la terza volta consecutiva detiene di nuovo il potere in Cina: ha ottenuto 2.952 voti a favore e nessuno contrario al Congresso nazionale del popolo. È il suo terzo mandato. Il limite di due previsto dalla Costituzione cinese è stato emendato nel 2018 per consentire al presidente cinese - che compirà 70 anni il prossimo 15 giugno - di rimanere al potere per tutta la vita. Oggi Xi si conferma il leader cinese più potente dai tempi di Mao, ma la Cina di oggi è una superpotenza mondiale. Settant'anni il 15 giugno, Xi Jinping è così diventato il capo dello Stato cinese più longevo dalla vittoria comunista nel 1949. Il mandato di altri 5 anni gli è stato conferito dal ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 marzo 2023)per laalla guida della Repubblica popolare cinese. Xiper laconsecutiva detiene di nuovo il potere in Cina: ha ottenuto 2.952 voti a favore e nessuno contrario al Congresso nazionale del popolo. È il suo terzo mandato. Il limite di due previsto dalla Costituzione cinese è stato emendato nel 2018 per consentire alcinese - che compirà 70 anni il prossimo 15 giugno - di rimanere al potere per tutta la vita. Oggi Xi si conferma il leader cinese più potente dai tempi di Mao, ma la Cina di oggi è una superpotenza mondiale. Settant'anni il 15 giugno, Xiè così diventato il capo dello Stato cinese più longevo dalla vittoria comunista nel 1949. Il mandato di altri 5 anni gli è stato conferito dal ...

