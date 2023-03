Xi Jinping rieletto presidente della Repubblica cinese: è al terzo mandato (Di venerdì 10 marzo 2023) Xi Jinping è stato rieletto presidente della Repubblica popolare cinese per il prossimo quinquennio, il leader di Pechino è arrivato al terzo mandato, circostanza che si verifica per la prima volta ... Leggi su globalist (Di venerdì 10 marzo 2023) Xiè statopopolareper il prossimo quinquennio, il leader di Pechino è arrivato al, circostanza che si verifica per la prima volta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ???? Cina - #Xi Jinping rieletto Presidente per la terza volta: 2.952 voti a favore, nessuno contrario @ultimora_pol - Agenzia_Ansa : Il presidente Xi Jinping si è assicurato un terzo mandato alla guida della Repubblica popolare cinese. Xi, 70 anni… - TgLa7 : Con 2.952 voti a favore e nessuno contrario Xi Jinping è stato eletto per la terza volta alla guida della Repubblic… - GhouatiMounir : RT @ultimora_pol: ???? Cina - #Xi Jinping rieletto Presidente per la terza volta: 2.952 voti a favore, nessuno contrario @ultimora_pol - ciccolombo : RT @HuffPostItalia: Xi Jinping rieletto presidente con 2.952 voti a favore e nessuno contrario -