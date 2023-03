Xi Jinping rieletto presidente della Cina per la terza volta: solo Mao Tse-tung ha governato più di lui. Al Congresso 2.952 voti favorevoli su 2.952 (Di venerdì 10 marzo 2023) Terzo mandato per Xi Jinping: il Congresso nazionale del popolo della Cina, come previsto, lo ha rieletto presidente per altri 5 anni dandogli il via libera per i suoi piani legati alla più... Leggi su ilmattino (Di venerdì 10 marzo 2023) Terzo mandato per Xi: ilnazionale del popolo, come previsto, lo haper altri 5 anni dandogli il via libera per i suoi piani legati alla più...

Cina. Xi rieletto presidente per il terzo mandato Il presidente Xi Jinping si è assicurato un terzo mandato senza precedenti alla guida della Repubblica popolare cinese, completando la transizione verso il suo secondo decennio di potere. Xi, 70 anni il prossimo 15 giugno. Putin si congratula con Xi: 'Continuiamo a collaborare sull'agenda internazionale' Vladimir Putin si è congratulato con Xi Jinping, rieletto per la terza volta alla guida della Repubblica Popolare Cinese. Il leader russo ha inviato un telegramma di congratulazioni al collega.