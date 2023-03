Xi Jinping, presidente per la terza volta (Di venerdì 10 marzo 2023) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Un successo scontato quello di Xi Jinping che, in data odierna, vede consolidarsi il suo potere assoluto con la rielezione a presidente della Cina. Terzo mandato per il 69enne Xi Jinping, che si riconferma padrone assoluto della scena politica cinese e astro incontrastato, ma discutibile, della economia mondiale. Un revival dell’epoca del compianto Mao, con L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT. Leggi su millenniumnews (Di venerdì 10 marzo 2023) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Un successo scontato quello di Xiche, in data odierna, vede consolidarsi il suo potere assoluto con la rielezione adella Cina. Terzo mandato per il 69enne Xi, che si riconferma padrone assoluto della scena politica cinese e astro incontrastato, ma discutibile, della economia mondiale. Un revival dell’epoca del compianto Mao, con L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

