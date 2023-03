Xi Jinping presidente per la terza volta: voto unanime I mantra per il 2027: chip e Taiwan. "Osiamo combattere" (Di venerdì 10 marzo 2023) Ora è ufficiale: Xi confermato leader in modo unanime. Ma la nomina non è tutto: le riforme gli consegnano un Partito e uno Stato a sua immagine. Pronti a sfidare gli Usa su tech e Taiwan Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 10 marzo 2023) Ora è ufficiale: Xi confermato leader in modo. Ma la nomina non è tutto: le riforme gli consegnano un Partito e uno Stato a sua immagine. Pronti a sfidare gli Usa su tech eSegui su affaritaliani.it

Xi Jinping è stato rieletto presidente della Repubblica popolare cinese Il presidente Xi Jinping si è assicurato un terzo mandato senza precedenti alla guida della Repubblica popolare cinese, completando la transizione verso il suo secondo decennio di potere. Il Presidente cinese Xi Jinping si è così assicurato un terzo mandato quinquennale. Un fatto senza precedenti in Cina che lo consacra come una sorta di leader a vita. Cina, Xi rieletto presidente: è il terzo storico mandato Il Congresso nazionale del popolo ha consegnato nelle mani di Xi Jinping il terzo storico mandato da presidente e ha dato il via libera ai suoi piani per la più grande riorganizzazione del governo degli ultimi anni. Come ampiamente previsto, i 2.952 delegati hanno votato a favore. Xi Jinping è stato rieletto presidente della Repubblica Popolare Cinese: ha ottenuto 2.952 voti a favore e nessuno contrario.