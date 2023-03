Xi Jinping è stato rieletto presidente della Repubblica popolare cinese (Di venerdì 10 marzo 2023) Il presidente Xi Jinping si è assicurato un terzo mandato senza precedenti alla guida della Repubblica popolare cinese, completando la transizione verso il suo secondo decennio di potere. Settant’anni il anni il prossimo 15 giugno, Xi è diventato il capo dello stato cinese più longevo dalla vittoria comunista nel 1949 dopo che il Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del parlamento di Pechino, gli ha conferito un mandato di altri cinque anni come presidente. A 69 anni, Xi ha superato l’età pensionabile informale di 68 anni e potrebbe essere in grado di governare per tutta la vita. Il risultato non è stato molto contrastato e nessun potenziale rivale l’ha ostacolato: Xi ha ottenuto 2.952 ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 10 marzo 2023) IlXisi è assicurato un terzo mandato senza precedenti alla guida, completando la transizione verso il suo secondo decennio di potere. Settant’anni il anni il prossimo 15 giugno, Xi è diventato il capo dellopiù longevo dalla vittoria comunista nel 1949 dopo che il Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del parlamento di Pechino, gli ha conferito un mandato di altri cinque anni come. A 69 anni, Xi ha superato l’età pensionabile informale di 68 anni e potrebbe essere in grado di governare per tutta la vita. Il risultato non èmolto contrae nessun potenziale rivale l’ha ostacolato: Xi ha ottenuto 2.952 ...

