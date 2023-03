Xavier Woods si leva qualche sassolino | “Finalmente una chance in singolo”

(Di venerdì 10 marzo 2023)ha sicuramente vinto molto dal suo arrivo in WWE nel 2013. Il New Day è stato letteralmente la sua fortuna, ma anche quella dei suoi compagni di stable Kofi Kingston e Big E. L’ex King of The Ring stasera avrà una grossadi diventare il #1 Contender all’Intercontinental Championship di GUNTHER, prenotando, nel caso, un biglietto di sola andata per Wrestlemania. Il tutto “sfruttando” l’infortunio del suo partner, Kofi Kingston, patito durante l’ultima puntata di Smackdown. Il 12 volte campione di coppia, contando anche il regno a NXT, ha però avuto meno successo dei suoi due partner, entrambi ex campioni del mondo. Dopo aver passato la maggior parte della sua carriera come wrestler di coppia,parteciperà dunque al Fatal-Five Way di stanotte e, su Twitter, ha voluto rimarcare il fatto ...

In collaborazione con 2K i conduttorie Tyler Breeze , del popolare canale YouTube UpUpDownDown della WWE , hanno rivelato tutte le nuove funzionalità in arrivo nella modalità MyGM di WWE 2K23 . La modalità MyGM immerge i ...L'ultima superstar in ordine cronologico è stata, diventato King of the Ring nel 2021 dopo aver sconfitto Finn Balor. La WWE ha poi deciso di estendere il torneo anche alla divisione ...... gioco e suite di creazione 8 marzo - MyFACTION e MyRISE 9 marzo - Universe Mode e MyGM 10 marzo - 2K Showcase Inoltre, il conduttore di UpUpDownDown Austin Creed (alias la Superstar WWE)...

Cambio nel Fatal 5-Way di Smackdown Tuttowrestling

Dopo aver visto l'ennesimo infortunio per l'ex WWE Champion, arriva anche il nome di chi prenderà il suo posto nel Fatal 5 Way di SmackDown ...Come precedentemente riportato, Kofi Kingston ha subito un infortunio nell'edizione della scorsa settimana di WWE SmackDown. Successivamente, Kingston ha condiviso un video in cui si mostra disteso co ...