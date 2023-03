(Di venerdì 10 marzo 2023)è assente da ormai qualche settimana. Il suo ultimo match risale alla Royal Rumble quando venne sconfitta da Bianca Belair in un match valido per il Raw Women’s Title. Negli ultimi mesi si è pensato ad un suo possibile ritorno a fianco di Bray Wyatt e diversi segnali sono stati lanciati in questo senso. La stessaaveva manifestato evidenti alterazioni della propria personalità. Addirittura dopo la sconfitta contro Bianca era apparso Uncle Howdy. Sembra, però, cheresterà off screen per diverso tempo.diSecondo quanto evidenziato da Wrestling Observer Newsletter, l’assenza didagli show WWE potrebbe prolungarsi per diverso tempo. Sembra che la pluricampionessa si sia presa una nuova ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Potremmo non rivedere Alexa Bliss per un bel po’, nuovo periodo di pausa per lei” -

... Fallen Dynasty 10 marzo - Justice League: Chosmic Chaos 17 marzo -2k23 24 marzo - Resident ... ma superato questo primo impattoavere un'ottima avventura con cui cominciare il mese (e lo ...... reso in inglese come Against the Ropes e che in italianotradurre letteralmente come '... la serie sarà frutto della prima collaborazione tra Netflix Messico e. Ideata da Carolina Rivera ...... Fallen Dynasty 10 marzo - Justice League: Chosmic Chaos 17 marzo -2k23 24 marzo - Resident ... ma superato questo primo impattoavere un'ottima avventura con cui cominciare il mese (e lo ...

WWE: Potremmo non rivedere Alexa Bliss per un bel po’, nuovo periodo di pausa per lei” Zona Wrestling

Alexa Bliss è assente da ormai qualche settimana. Il suo ultimo match risale alla Royal Rumble quando venne sconfitta da Bianca Belair in un match valido per il Raw Women’s Title. Negli ultimi mesi si ...John Cena è tornato nel palinsesto della WWE in concomitanza con WrestleMania e si è aggiudicato un match contro Austin Theory per l'edizione di quest'anno. L'incontro per lo United States Title potre ...