WWE: La federazione vorrebbe tornare ad organizzare un mega evento in Australia (Di venerdì 10 marzo 2023) Il 6 ottobre del 2018 la WWE tenne “Super ShowDown“, evento che si svolse al Cricket Center di Melbourne di fronte a più di 70 mila spettatori e che fu un grande successo economico per la compagnia. A quanto pare a Stamford si starebbe cercando di tornare ad organizzare un mega evento in Australia, con le trattative che sarebbero già state avviate. Un grande show a Perth? Secondo Dave Meltzer la WWE sarebbe già in trattativa con il governo dello stato del Western Australia per organizzare un show in un grande stadio, e la città prescelta sarebbe in questo caso Perth, dove già si è svolto UFC 284. Tutto questo non è una sorpresa, in quanto la ex Chairwoman della WWE Stephanie Mchmaon aveva già annunciato che l’accordo con ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 10 marzo 2023) Il 6 ottobre del 2018 la WWE tenne “Super ShowDown“,che si svolse al Cricket Center di Melbourne di fronte a più di 70 mila spettatori e che fu un grande successo economico per la compagnia. A quanto pare a Stamford si starebbe cercando diadunin, con le trattative che sarebbero già state avviate. Un grande show a Perth? Secondo Dave Meltzer la WWE sarebbe già in trattativa con il governo dello stato del Westernperun show in un grande stadio, e la città prescelta sarebbe in questo caso Perth, dove già si è svolto UFC 284. Tutto questo non è una sorpresa, in quanto la ex Chairwoman della WWE Stephanie Mchmaon aveva già annunciato che l’accordo con ...

