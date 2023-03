WWE | Kofi Kingston rimosso dal Fatal 5 Way di SmackDown | rivelato il suo sostituto

(Di venerdì 10 marzo 2023) Come precedentemente riportato,ha subito un infortunio nell’edizione della scorsa settimana di WWE. Successivamente,ha condiviso un video in cui si mostra disteso con la gamba ingessata.sarà costretto a rinunciare al5-Way No. 1 Contender’s Match per il titolo Intercontinentale in programma questa settimana su. Al suo posto, il suo compagno di tag team, Xavier Woods, lo sostituirà, come riportato su WWE.com. La sfida vedrà ora Woods affrontare Sheamus, Drew McIntyre, LA Knight e Karrion Kross. Il vincitore avrà la possibilità di conquistare il titolo Intercontinentale detenuto attualmente da Gunther. L’edizione didi domani sera andrà in onda in diretta su FOX alle 20:00 ...

Kofi Kingston might not be alright after all. WWE announced that Xavier Woods will replace Kofi Kingston in the fatal five-way bout on the March 10 episode of WWE SmackDown. Woods ...The winner of the five-way match will meet Gunther at WrestleMania. © Provided by F4WOnline WWE . Kofi Kingston will not be wrestling on WWE SmackDown this week. The former WWE C ...