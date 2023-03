WWE: John Cena si farà vedere sempre più spesso per la road to WrestleMania? (Di venerdì 10 marzo 2023) John Cena è tornato nel palinsesto della WWE in concomitanza con WrestleMania e si è aggiudicato un match contro Austin Theory per l’edizione di quest’anno. L’incontro per lo United States Title potrebbe essere uno dei più importanti della card, ma probabilmente non sarà l’unica volta che vedremo John in tour verso lo show degli show. A causa dell’intensa carriera hollywoodiana, Cena non può più apparire in WWE come un tempo. Voci di corridoio Secondo rumor, il rapper di Boston ha concluso il suo film con Zac Efron in Australia il 4 marzo. Al momento, non ha altri impegni, cosa che gli impedirebbe di fare qualche altra apparizione televisiva durante l’avvicinamento a WrestleMania. Per la cronaca, John non è stato confermato per nessuna data futura. Detto ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 10 marzo 2023)è tornato nel palinsesto della WWE in concomitanza cone si è aggiudicato un match contro Austin Theory per l’edizione di quest’anno. L’incontro per lo United States Title potrebbe essere uno dei più importanti della card, ma probabilmente non sarà l’unica volta che vedremoin tour verso lo show degli show. A causa dell’intensa carriera hollywoodiana,non può più apparire in WWE come un tempo. Voci di corridoio Secondo rumor, il rapper di Boston ha concluso il suo film con Zac Efron in Australia il 4 marzo. Al momento, non ha altri impegni, cosa che gli impedirebbe di fare qualche altra apparizione televisiva durante l’avvicinamento a. Per la cronaca,non è stato confermato per nessuna data futura. Detto ...

