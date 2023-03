WWE | Importante spoiler sul primo introdotto nella Hall of Fame 2023

(Di venerdì 10 marzo 2023) Come aveva anticipato Wrestle Votes quest’oggi, la WWE sta per annunciare i nuovisuaof. A cofermare l’autorevolezza del noto account Twitter ci ha pensato PW Insider, che ha fatto sapere che ilnome ad essere annunciato dovrebbe essere quello di Great Muta. Il mitico wrestler giapponese dovrebbe essere annunciato questa notte a SmackDown. Di lui si parla da diverso tempo e non si può dire che si tratti di una sorpresa. Già da tempo si vocifera che il fatto di aver concesso a Nakamura di lottare in Pro Wrestling Noah quest’anno sia stata una sorta di pedina di scambio per ottenere la partecipazione di questo mito del wrestling giapponese alla cerimonia dellaof

Ci avviciniamo sempre di più all'edizione numero 39 di WrestleMania , lo show piùdell'anno in casa, che questa volta si terrà sabato 1 e domenica 2 aprile, in diretta dal SoFi Stadium di Los Angeles. Due serate ricche di match scoppiettanti che promettono di segnare ...Consegnato agli archivi Elimination Chamber , la strada dellaverso WrestleMania 39 è ufficialmente iniziata. E non poteva esserci lo show piùdell'anno senza la presenza di uno dei nomi più storici della Compagnia, ovvero John Cena. Il 16 volte ...... dei suoi momenti più bassi e di quanto fosse statofallire in quei match per la sua ... Vi ricordiamo che2K23 sarà disponibile dal 17 marzo su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/...

La WWE sta organizzando un importante show in Australia L ... World Wrestling

Cody Rhodes è stata una delle Star più importanti della WWE, con la sua popolarità che è cresciuta dopo il suo ritorno a WrestleMania 38. A febbraio 2022, Cody e Brandi Rhodes hanno lasciato l’AEW, la ...Triple H sembra inarrestabile da quando ha preso il controllo della WWE, con la compagnia che ha iniziato a spostarsi in diversi paesi per portare in scena show molto importanti senza tenerli sempre ...