WWE: Gli Usos tagliano un altro traguardo storico (Di venerdì 10 marzo 2023) La Bloodline sarà probabilmente ricordata come una delle stable più dominanti di sempre. E quando usiamo questa parola non la usiamo a caso. Al regno da oltre 900 giorni di Roman Reigns, infatti, si accompagna a breve distanza quello altrettanto epocale degli Usos. Il duo composto da Jey e Jimmy Uso, infatti, taglia oggi un'altra importante pietra miliare. I due fratelli raggiungono oggi i 600 giorni da SmackDown Tag Team Champions. Una cifra tonda che rende bene l'impressionante lavoro fatto dai due a partire dal 18 Luglio 2021, quando a Money in the Bank strapparono i titoli a Rey e Dominik Mysterio. In corso d'opera conquistarono anche i titoli di Raw, rendendo questo regno ancora più indimenticabile. In attesa di scoprire come si evolverà la storia del duo, che in questo momento vive giorni turbolenti, non possiamo che continuare a contare i giorni di ...

