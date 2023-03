WWE: Che fine ha fatto Gable Steveson? Esordio lontano ed ipotesi Olimpiadi (Di venerdì 10 marzo 2023) La WWE ama mettere sotto contratto personaggi famosi che si sono fatti già strada nel cuore dell’opinone pubblica americana. Lo ha fatto con Ronda Rousey, l’ha fatto con Logan Paul e suo fratello, l’ha fatto con Rob Gronkowski e l’ha fatto anche con Gable Steveson, medaglia d’oro a Tokyo 2021. Un eroe olimpico conosciutissimo negli Stati Uniti che è stato convinto dopo un lunghissimo corteggiamento a diventare un wrestler come il fratello. La società di Vince McMahon aveva persino annunciato l’ingaggio di Gable Steveson nel brand di RAW nell’ambito del draft. Come è noto, però, Gable non ha mai debuttato nello show. In seguito è emerso che Steveson ha avuto un problema fisico che ha richiesto un intervento al ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 10 marzo 2023) La WWE ama mettere sotto contratto personaggi famosi che si sono fatti già strada nel cuore dell’opinone pubblica americana. Lo hacon Ronda Rousey, l’hacon Logan Paul e suo fratello, l’hacon Rob Gronkowski e l’haanche con, medaglia d’oro a Tokyo 2021. Un eroe olimpico conosciutissimo negli Stati Uniti che è stato convinto dopo un lunghissimo corteggiamento a diventare un wrestler come il fratello. La società di Vince McMahon aveva persino annunciato l’ingaggio dinel brand di RAW nell’ambito del draft. Come è noto, però,non ha mai debuttato nello show. In seguito è emerso cheha avuto un problema fisico che ha richiesto un intervento al ...

