(Di venerdì 10 marzo 2023) La Road to Wrestlemania continua, con ladi stasera diche avrá luogo a Pittsburgh. Il menu di stasera è piuttosto ricco, con il Fatal-5-Way match per decretare il prossimo sfidante di Gunther allo Showcase of Immortals e con un nuovo aggiornamento sullo status della Bloodline, dopo quanto accaduto a Raw nell’ultima. Questo e molto altro ancora, andiamo quindi a scoprire cos’altro potremmo vedere. Le novità. Oltre la novitá giá annunciata della presenza di Xavier Woods al posto di Kofi Kingston, infortunato, nel Fatal-5-Way, c’è da segnalare un’altra importantissima indiscrezione: Roman Reigns non è stato avvistato tra i partecipanti, mentre gli altri membri della sua stable e Sami Zayn sí. Inoltre, si vocifera anche la presenza di Bianca Belair, oltre a quella di Charlotte Flair, Liv Morgan e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : WWE: Secondo alcune fonti, Lesnar avrebbe rifiutato un incontro con Wyatt a Wrestlemania - Zona_Wrestling : WWE: Secondo alcune fonti, Lesnar avrebbe rifiutato un incontro con Wyatt a Wrestlemania -

Scritto da Jonas Mäki 3 Febbraio 2023 alle 18:22 Dai un'occhiata adleggende dellain azione. 02K23 data di rilascio perdite online NEWS. Scritto da Alex Hopley 20 Gennaio 2023 alle ...Scritto da Jonas Mäki 3 Febbraio 2023 alle 18:22 Dai un'occhiata adleggende dellain azione. 02K23 data di rilascio perdite online NEWS. Scritto da Alex Hopley 20 Gennaio 2023 alle ...Scritto da Jonas Mäki 3 Febbraio 2023 alle 18:22 Dai un'occhiata adleggende dellain azione. 02K23 data di rilascio perdite online NEWS. Scritto da Alex Hopley 20 Gennaio 2023 alle ...

WWE: Alcune anticipazioni per la puntata di SmackDown Zona Wrestling

Dopodiché ci sarà WWE King & Queen Of The Ring che torna come Premium Live ... nei giorni in cui sono saliti sui siti per la prevendita e vendita, con anche alcuni fans italiani che sono riusciti ad ...La nipponica presto se ne andrà da Stamford e intanto si parla del crollo della sua carriera per colpa di alcune cose accaduto nel backstage WWE ...