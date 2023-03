WWE 2K23, ecco tutte le date dei DLC in uscita: tante novità (Di venerdì 10 marzo 2023) Gli ascolti televisivi e di presenza nei vari show della Federazione di Stamford sono fortemente in aumento dopo che il nuovo corso dirigenziale ha dato impulso a una politica che sta sempre più raccogliendo una larga fetta di consensi all’interno del territorio statunitense, ma anche nel resto del mondo. Una delle importanti costole dell’universo del wrestling americano passa dai videogiochi che ogni anno appassionano tutti i giocatori del Pianeta: dopo essere ufficialmente uscito, WWE 2K23 è già pronto a rilasciare diversi DLC che andranno a impreziosire il gioco. WWE 2K23, ecco i contenuti del DLC Da aprile fino ad agosto, un aggiornamento al mese. Questo il programma dei DLC che comporranno le grandi novità di WWE 2K23 per tutti i videogiocatori che anche quest’anno hanno dato fiducia al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Gli ascolti televisivi e di presenza nei vari show della Federazione di Stamford sono fortemente in aumento dopo che il nuovo corso dirigenziale ha dato impulso a una politica che sta sempre più raccogliendo una larga fetta di consensi all’interno del territorio statunitense, ma anche nel resto del mondo. Una delle importanti costole dell’universo del wrestling americano passa dai videogiochi che ogni anno appassionano tutti i giocatori del Pianeta: dopo essere ufficialmente uscito, WWEè già pronto a rilasciare diversi DLC che andranno a impreziosire il gioco. WWEi contenuti del DLC Da aprile fino ad agosto, un aggiornamento al mese. Questo il programma dei DLC che comporranno le grandidi WWEper tutti i videogiocatori che anche quest’anno hanno dato fiducia al ...

