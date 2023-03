WTA Indian Wells 2023, risultati 9 marzo: vittoria per Emma Raducanu, eliminate tre azzurre (Di venerdì 10 marzo 2023) Nella notte italiana è terminato il primo turno del main draw del torneo BNP Paribas Open 2023 di tennis, di categoria WTA 1000, in corso ad Indian Wells, negli Stati Uniti: sedici gli incontri disputati, con le sconfitte delle tre azzurre impegnate. In campo la parte alta del tabellone. La statunitense Claire Liu piega la slovacca Anna Karolina Schmiedlova per 7-6 (5) 6-3, mentre l’altra statunitense Peyton Stearns rimonta e batte la spagnola Rebeka Masarova col punteggio di 4-6 6-4 6-4. La britannica Emma Raducanu liquida la montenegrina Danka Kovinic per 6-2 6-3, infine la ceca Katerina Siniaková supera la tedesca Jule Niemeier con lo score di 7-5 6-4. La statunitense Bernarda Pera piega l’azzurra Lucia Bronzetti col punteggio di 7-5 4-6 6-3, mentre la romena Sorana Cirstea regola ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) Nella notte italiana è terminato il primo turno del main draw del torneo BNP Paribas Opendi tennis, di categoria WTA 1000, in corso ad, negli Stati Uniti: sedici gli incontri disputati, con le sconfitte delle treimpegnate. In campo la parte alta del tabellone. La statunitense Claire Liu piega la slovacca Anna Karolina Schmiedlova per 7-6 (5) 6-3, mentre l’altra statunitense Peyton Stearns rimonta e batte la spagnola Rebeka Masarova col punteggio di 4-6 6-4 6-4. La britannicaliquida la montenegrina Danka Kovinic per 6-2 6-3, infine la ceca Katerina Siniaková supera la tedesca Jule Niemeier con lo score di 7-5 6-4. La statunitense Bernarda Pera piega l’azzurra Lucia Bronzetti col punteggio di 7-5 4-6 6-3, mentre la romena Sorana Cirstea regola ...

