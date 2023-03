WTA Indian Wells 2023: Lucia Bronzetti lotta ma non basta, avanza Bernarda Pera in tre set (Di venerdì 10 marzo 2023) Niente da fare per Lucia Bronzetti nel primo turno del WTA 1000 di Indian Wells 2023. Sul cemento statunitense, l’azzurra (n.71 del ranking) lotta per ben due ore e 50 minuti di gioco, ma alla fine è costretta ad arrendersi alla padrona di casa Bernarda Pera (n. 43 al mondo) per 7-5 4-6 6-3. La nostra portacolori saluta dunque subito il primo Masters della stagione, mentre la tennista a stelle e strisce sfiderà al secondo turno la russa Liudmila Samsonova (n.12 del seeding). Pronti, via e per Bronzetti c’è subito una palla break. L’azzurra però non riesce a sfruttare la chance e subito dopo vede la sua avversaria salire sull’1-0. SuPerata la piccola paura, Pera attacca la nostra portacolori in ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) Niente da fare pernel primo turno del WTA 1000 di. Sul cemento statunitense, l’azzurra (n.71 del ranking)per ben due ore e 50 minuti di gioco, ma alla fine è costretta ad arrendersi alla padrona di casa(n. 43 al mondo) per 7-5 4-6 6-3. La nostra portacolori saluta dunque subito il primo Masters della stagione, mentre la tennista a stelle e strisce sfiderà al secondo turno la russa Liudmila Samsonova (n.12 del seeding). Pronti, via e perc’è subito una palla break. L’azzurra però non riesce a sfruttare la chance e subito dopo vede la sua avversaria salire sull’1-0. Suta la piccola paura,attacca la nostra portacolori in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : IGA FARÀ LA DOPPIETTA? Iga Swiatek cercherà di confermare la vittoria ad Indian Wells, nella WTA non ci è più riusc… - SXWhaleBets : ?? Whale Alert: Bet: $3000.0 on Elisabetta Cocciaretto @ -117 Game: WTA - Indian Wells Nuria Parrizas Diaz vs. Elis… - BananitaMayu : RT @federtennis: ?????? Camila #Giorgi approda al 2° turno del #WTA 1000 di Indian Wells: 6-3 6-3 a Rus! Niente da fare per #Sonego: l'austr… - OA_Sport : WTA Indian Wells 2023: subito fuori Jasmine Paolini, che non ripete l'exploit dello scorso anno - sportface2016 : #IndianWells2023 Paolini e Bronzetti escono al primo turno -