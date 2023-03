WTA Indian Wells 2023: Jasmine Paolini regge un set, poi cede a Tatjana Maria (Di venerdì 10 marzo 2023) Subito eliminata Jasmine Paolini al WTA 1000 di Indian Wells. La toscana deve arrendersi per 7-5 6-1 di fronte alla tedesca Tatjana Maria, che va a guadagnarsi un appuntamento con la numero 8 del seeding, la russa Daria Kasatkina. Niente gioie stile 2022, dunque, quando arrivò il successo sulla bielorussa Aryna Sabalenka. Il primo set risulta equilibrato per larga misura, se non altro perché le due non si danno fastidio al servizio fin quando è possibile. O meglio, uno scambio di break c’è, sul 3-2 e 4-2, ma quasi a seguire questi canoni. Sul 5-5, però, Paolini manca l’occasione di andare a servire per il set e, pochi minuti dopo, è lei a subire la sorte del 7-5. Tennis, Stefanos Tsitsipas: “La spalla mi fa ancora male, non credo di poter andare lontano a ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) Subito eliminataal WTA 1000 di. La toscana deve arrendersi per 7-5 6-1 di fronte alla tedesca, che va a guadagnarsi un appuntamento con la numero 8 del seeding, la russa Daria Kasatkina. Niente gioie stile 2022, dunque, quando arrivò il successo sulla bielorussa Aryna Sabalenka. Il primo set risulta equilibrato per larga misura, se non altro perché le due non si danno fastidio al servizio fin quando è possibile. O meglio, uno scambio di break c’è, sul 3-2 e 4-2, ma quasi a seguire questi canoni. Sul 5-5, però,manca l’occasione di andare a servire per il set e, pochi minuti dopo, è lei a subire la sorte del 7-5. Tennis, Stefanos Tsitsipas: “La spalla mi fa ancora male, non credo di poter andare lontano a ...

