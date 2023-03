WTA Indian Wells 2023 | Elisabetta Cocciaretto si arrende in 2 set a Nuria Parrizas-Diaz

(Di venerdì 10 marzo 2023) Amara uscita di scena al primo turno per. La n.50 del mondo si è dovutare alla spagnola(n.88 del ranking) nell’incontro valido per il WTA1000 di. Sul cemento californiano, la 22enne di Fermo non ha trovato le sue solite soluzioni, specie dal lato del rovescio. La palla diviaggiava poco e per l’iberica non è stato complicato prendere il comando delle operazioni. Con lo score di 6-3 7-5si è imposta e affronterà la connazionale Paula Badosa (testa di serie n.21) nel prossimo turno. Nel primo set l’avvio sorride all’iberica che, con il dritto, fa la differenza e mette in un angolo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : IGA FARÀ LA DOPPIETTA? Iga Swiatek cercherà di confermare la vittoria ad Indian Wells, nella WTA non ci è più riusc… - mauri48aho : RT @WeAreTennisITA: IGA FARÀ LA DOPPIETTA? Iga Swiatek cercherà di confermare la vittoria ad Indian Wells, nella WTA non ci è più riuscita… - TheloniousPicks : Pick 15 (Marzo) - WTA Indian Wells ?? Parrizas - Cocciaretto ?? Over 20.5 - Cuota 1.80 ? 6-3 / 7-5 Profit: +0.80 u. - Ubitennis : WTA Indian Wells: giornata nera per gli italiani, fuori anche Paolini e Cocciaretto - livetennisit : WTA 1000 Indian Wells: eliminata anche Elisabetta Cocciaretto -

Sognando in grande, perché no, adesso che è tornata a brillare e a far paura alle altre colleghe che popolano il ranking. Per lei si è trattato del quarto titolo in carriera . Il primo lo aveva ......dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell'Wells Tennis Garden ( tutti i match live su SuperTennis e SuperTenniX). Bronzetti , n.71, ......senza vittorie nei tornei. Ko anche Jasmine Paolini che ha perso contro la tedesca Tatjana Maria in due set (7 - 5, 6 - 1). Venerdì debutta Berrettini Venerdì sarà il giorno del debutto a...

WTA Indian Wells: Giorgi non brilla ma vince senza rischiare [AUDIO INSOLITO] Ubitennis

Niente da fare per Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, sconfitte in due set da Maria e Parrizas Diaz Molto sinceramente, la sconfitta di Jasmine Paolini lascia molta amarezza. La veterana Tatja ...INDIAN WELLS - Subito eliminata Jasmine Paolini al WTA 1000 di Indian Wells. La toscana deve arrendersi per 7-5 6-1 di fronte alla tedesca Tatjana Maria. Niente ...