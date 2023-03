Wta Indian Wells 2023: anche Cocciaretto ko, vince Parrizas-Diaz in due set (Di venerdì 10 marzo 2023) Elisabetta Cocciaretto viene un po’ sorprendentemente sconfitta per 6-3 7-5 all’esordio da Nuria Parrizas-Diaz nel WTA 1000 di Indian Wells. Si chiude una giornata nera per le nostre azzurre, con tre rappresentanti su tre sconfitte dopo la vittoria di mercoledì arrivata grazie a Camila Giorgi, che così resta l’unica in gara oltre a Martina Trevisan, la quale aveva usufruito di un bye. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Nel primo set Parrizas-Diaz ha una partenza migliore, portandosi subito avanti 3-0. Elisabetta reagisce e conquista il controbreak, ma nel sesto game non concretizza una palla game per riportarsi in parità sul 3-3 e cede nuovamente la battuta alla terza palla break, andando sotto 4-2. Nel nono gioco, con la spagnola al servizio per il set, ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) Elisabettaviene un po’ sorprendentemente sconfitta per 6-3 7-5 all’esordio da Nurianel WTA 1000 di. Si chiude una giornata nera per le nostre azzurre, con tre rappresentanti su tre sconfitte dopo la vittoria di mercoledì arrivata grazie a Camila Giorgi, che così resta l’unica in gara oltre a Martina Trevisan, la quale aveva usufruito di un bye. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Nel primo setha una partenza migliore, portandosi subito avanti 3-0. Elisabetta reagisce e conquista il controbreak, ma nel sesto game non concretizza una palla game per riportarsi in parità sul 3-3 e cede nuovamente la battuta alla terza palla break, andando sotto 4-2. Nel nono gioco, con la spagnola al servizio per il set, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oktennis : Fuori tutte le azzurre impegnate nella notte a #IndianWells ?? Lucia Bronzetti esce a testa alta dopo una gran lot… - infoitsport : WTA Indian Wells 2023, Elisabetta Cocciaretto si arrende in 2 set a Nuria Parrizas - mauri48aho : RT @WeAreTennisITA: IGA FARÀ LA DOPPIETTA? Iga Swiatek cercherà di confermare la vittoria ad Indian Wells, nella WTA non ci è più riuscita… - TheloniousPicks : Pick 15 (Marzo) - WTA Indian Wells ?? Parrizas - Cocciaretto ?? Over 20.5 - Cuota 1.80 ? 6-3 / 7-5 Profit: +0.80 u. - Ubitennis : WTA Indian Wells: giornata nera per gli italiani, fuori anche Paolini e Cocciaretto -