World Cup maschile 2023 pallanuoto | risultati e classifiche

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il calendario dellaCupdi: ecco le informazioni per seguire tutte le partite. Nuovo torneo che sostituisce laLeague, vinta l’unica volta dall’Italia proprio nell’ultima edizione dello scorso anno a Strasburgo. Le dodici squadre al via nella Division 1 (il livello più alto) si sfidano in una prima fase di qualificazione suddivise in due gironi. Le migliori tre di ciascun raggruppamento accederanno alle finali, in programma a Los Angeles il prossimo giugno. Al via anche il Settebello di Sandro Campagna, che proverà ancora una volta a confermarsi fra le migliori squadre del mondo. Di seguito, tutti ie ledellaCupdi ...

LIVE Italia-Ungheria 2-2, World Cup pallanuoto 2023 in DIRETTA: grande equilibrio nel primo quarto OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40: Italia batte Ungheria 9-8 nella seconda sfida del girone di World Cup, per oggi è tutto. Grazie per averci seguito e buona serata! 19.39: per l'Italia ...