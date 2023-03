World Cup maschile 2023 pallanuoto | risultati e classifiche

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il calendario dellaCupdi: ecco le informazioni per seguire tutte le partite. Nuovo torneo che sostituisce laLeague, vinta l’unica volta dall’Italia proprio nell’ultima edizione dello scorso anno a Strasburgo. Le dodici squadre al via nella Division 1 (il livello più alto) si sfidano in una prima fase di qualificazione suddivise in due gironi. Le migliori tre di ciascun raggruppamento accederanno alle finali, in programma a Los Angeles il prossimo giugno. Al via anche il Settebello di Sandro Campagna, che proverà ancora una volta a confermarsi fra le migliori squadre del mondo. Di seguito, tutti ie ledellaCupdi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Scacchi, Europei 2023: Daniele Vocaturo continua a navigare nelle zone alte mentre Korobov cerca la fuga - vers7ace : @jasimdrock @EuropaLeague Zero UCL Zero UEL Zero super cup Zero fifa club World Cup/intercontinental cup ???????????? - sportface2016 : #Pentathlon #WorldCup2023: #Michelini e #Sotero in finale al Cairo - Italpress : Pentathlon, Sotero e Micheli in finale in Egitto nella World Cup - Italpress : Pentathlon, Sotero e Micheli in finale in Egitto nella World Cup -

ROMA " Alice Sotero (Fiamme Azzurre) ed Elena Micheli (Carabinieri) conquistano la finale nella prima tappa della2023 di pentathlon moderno che si sta svolgendo al Cairo, in Egitto. L'atleta astigiana, quarta alle Olimpiadi di Tokyo e al rientro in una gara internazionale dopo la pausa per la maternità,...Alice Sotero ed Elena Micheli conquistano la finale nella prima tappa della2023 di Pentathlon Moderno che si sta svolgendo al Cairo, in Egitto. L'atleta astigiana, quarta alle Olimpiadi di Tokyo e al rientro in una gara internazionale dopo la pausa per la maternità,...Sarà finale per Alice Sotero (Fiamme Azzurre) ed Elena Micheli (Carabinieri) nella prima tappa della2023 di pentathlon moderno che si sta svolgendo al Cairo, in Egitto. Out invece le altre due azzurre in semifinale, Irene Prampolini (Fiamme Oro) e Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro). ...

LIVE Italia-Giappone 13-7, World Cup pallanuoto 2023 in DIRETTA: Settebello distratto ma vincente al debutto OA Sport

Va in archivio la prima giornata di competizioni a Hertogenbosch, città olandese che sta ospitando l’ultima tappa del circuito FEI World Cup Dressage 2022-2023 di equitazione. A salire in cattedra in ...ROMA (ITALPRESS) – Alice Sotero (Fiamme Azzurre) ed Elena Micheli (Carabinieri) conquistano la finale nella prima tappa della World Cup 2023 di pentathlon moderno che si sta svolgendo al Cairo, in Egi ...