(Di venerdì 10 marzo 2023) Seconda vittoria nel gruppo A della prima fase diCup dia Zagabria.ancora fatale perdel nuovo corso di Zsolt Varga. Tripletta di Bruni e doppietta dei Di Fulvio che trascinano gli azzurri, prima in svantaggio di due reti (4-2) e poi avanti anche di tre reti (9-6) alla fine del terzo tempo. Nel quarto periodo il rientro dei magiari, battuti di nuovo dopo la storica vittoria 11-10 lo scorso anno alla Alfred Hajos nei quarti di finale iridati che costarono la panchina a Tamas Marcz, che trovano il meno uno con Burian a 3? dalla fine ma vengono stoppati nel finale dalla difesa azzurra. Concessi solo tre reti su tredici tentativi in inferiorità numerica. Sabato alle 18.30 la Croazia, campione d’Europa, nel remake della semifinale beffa del torneo continentale a Spalato dello scorso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: World Cup di Pallanuoto, il Settebello vince il ‘Classico’ con l’Ungheria - angelo_perfetti : World Cup di Pallanuoto, il Settebello vince il ‘Classico’ con l’Ungheria - PortaTommaso : RT @Gazzetta_it: World Cup, il Settebello batte anche l’Ungheria #pallanuoto - plastiquelenoir : @ac_ilaria @astchewn Il senso di non farle fare una World Cup ancora mi sfugge - nenciafi : RT @Gazzetta_it: World Cup, il Settebello batte anche l’Ungheria #pallanuoto -

Il successo sul Giappone appariva annunciato, ma la sfida con l'Ungheria era un concentrato di insidie: il Settebello supera l'esame con una prova gagliarda, nella terza giornata dellaa ...... la compagna di Fabriano, l'aviere dell'Aeronautica Milena Baldassarri , sesta all around ai Giochi Olimpici del 2021 - entrambe in procinto di partire per ladi Atene, in programma ...Pronti, via: il Settebello c'è. La prima sfida della2023 si tinge d'azzurro e lo fa grazie ad una prova di grande temperamento che vede l'Ungheria finire ko 9 - 8. La gara è equilibratissima fin dalle prime battute, è un botta e risposta ...

LIVE Italia-Giappone 13-7, World Cup pallanuoto 2023 in DIRETTA: Settebello distratto ma vincente al debutto OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, World Cup pallanuoto, grande sfida contro la Croazia. Dopo il facile debutto contro il Gia ...A Zagabria, nella World Cup, l’Italia va avanti anche di tre gol e poi si impone 9-8. Campagna: “Vittoria di prestigio”. Domani c’è la Croazia ...