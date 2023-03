World Baseball Classic | Mike Piazza | “Mancato il lancio decisivo Dobbiamo tornare più forti”

(Di venerdì 10 marzo 2023) L’Italia è stata sconfitta da Cina Taipei nella seconda partita del. La nostra Nazionale, reduce dalla spettacolare affermazione contro Cuba nell’incontro d’apertura, si è dovuta inchinare al cospetto dei padroni di casa con il punteggio di 11-7. Gli azzurri hanno cercato il colpaccio a Taichung, ma sul 7-7 hanno subito la verve degli asiatici e non sono più riusciti a riprendersi. L’Italia tornerà in campo domani (sabato 11 marzo, ore 05.00 italiane) per fronteggiare Panama: sarà una partita decisiva in ottica qualificazione ai quarti di finale della prestigiosa kermesse internazionale del batti e corri.ha analizzato la prestazione della nostra Nazionale attraverso i canali federali: “È stato un ambiente difficile da affrontare, quasi uno shock all’inizio, ma ci ...

Dopo due gare al Classic i ragazzi di Mike Piazza vantano una vittoria e una sconfitta, al pari di Cina Taipei e Panama. Conduce il girone A l'Olanda (2 vittorie - 0 sconfitte)

L'Italia sta passando questi momenti nel World Baseball Classic, in attesa di tornare in campo in tempi davvero rapidi, quasi senza respiro: c'è Panama per gli uomini di Mike Piazza, ed è un crocevia