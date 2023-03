World Baseball Classic 2023 | Italia-Panama crocevia decisivo per il cammino a Taichung

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 marzo 2023) Dalla gioia della vittoria contro Cuba ai rimpianti per il 7-5 trasformatosi in 7-11 contro Cina Taipei. L’sta passando questi momenti nel, in attesa di tornare in campo in tempi davvero rapidi, quasi senza respiro: c’èper gli uomini di Mike Piazza, ed è unche, se non risultaper i quarti di finale, ci manca davvero poco. Agli azzurri sanno di avere sul serio l’occasione di tornare a superare la prima fase come 10 anni fa, solo che stavolta il sistema della competizione è diverso rispetto ai tempi in cui Marco Mazzieri era il manager. C’è però da risolvere un problema emerso contro Taipei, e cioè quello del monte, con le 16 valide concesse a Taipei come situazione da dimenticare, ed è ...