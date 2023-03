World Baseball Classic 2023 | Giappone travolgente sulla Corea del Sud

(Di venerdì 10 marzo 2023) Ilconferma il proprio status di potenza del. Seconda vittoria per i nipponici, che stavolta dispongono con buona facilità delladel Sud: 13-4 in quel di Tokyo, dove comincia la rincorsa verso quantomeno i quarti di finale (ma è l’evidente obiettivo minimo). Protagonista del match senza dubbio Sakahata Yoshida con cinque RBI. Dopo un paio di inning di assestamento, nel terzo comincia a farsi sentire ladel Sud, e lo fa attraverso il fuoricampo da due punti di Euiji Yang. Con due basi piene su tre, Jung Hoo Lee crea altri problemi a Darvish con il singolo che manda a casa Ha-Seong Kim. La risposta nipponica arriva nella parte bassa: singolo di Nootbaar, doppio di Kondoh e altro singolo da due punti di Yoshida a basi piene ...

Esordio col botto per l'Italia al World Baseball Classic che assegna il titolo mondiale. Nella prima partita del girone di Taichung (Taiwan) gli azzurri hanno superato Cuba al tie - break per 6 - 3

