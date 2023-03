Wilma Facchinetti preoccupata per la figlia: “Dopo venti giorni di febbre a 40, oggi prima diagnosi. Altri esami in arrivo” (Di venerdì 10 marzo 2023) “Ho appena ricevuto i risultati degli esami: transaminasi alle stelle e mi aspetto una diagnosi positiva per mononucleosi e adesso andiamo a fare la radiografia al torace, mi aspetto un fegato aumentato e magari anche una milza”. Così in una story Wilma Faissol Facchinetti a proposito della figlia, la piccola Lavinia, di 7 anni. “febbre a 40 dal 18 febbraio con remissione di 4 giorni settimana scorsa“, aveva scritto l’influencer preoccupata, raccontando di aver deciso di fare tutti gli esami del caso in un clinica privata. E questa mattina l’influencer ha fatto sapere ai suoi follower di Instagram come stanno le cose: “Positivo per mononucleosi ma nella ecografia una sorpresina inaspettata: oltre a fegato e milza aumentati, una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) “Ho appena ricevuto i risultati degli: transaminasi alle stelle e mi aspetto unapositiva per mononucleosi e adesso andiamo a fare la radiografia al torace, mi aspetto un fegato aumentato e magari anche una milza”. Così in una storyFaissola proposito della, la piccola Lavinia, di 7 anni. “a 40 dal 18 febbraio con remissione di 4settimana scorsa“, aveva scritto l’influencer, raccontando di aver deciso di fare tutti glidel caso in un clinica privata. E questa mattina l’influencer ha fatto sapere ai suoi follower di Instagram come stanno le cose: “Positivo per mononucleosi ma nella ecografia una sorpresina inaspettata: oltre a fegato e milza aumentati, una ...

