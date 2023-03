(Di venerdì 10 marzo 2023) Stesso format ma colori e squadra diversa, per James, che si concede il primo "debrief social" in. Un debutto positivo per la squadra di Grove, che ha corso bene nella mischia di metà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Formula1WM : A poche ore dall’inizio del campionato #2023 di #Formula1 il nuovo team principal della #Williams James #Vowles ha… -

resta in lotta con tre squadreche indica gli aspetti fondamentali sui quali lavorerà la squadra, oltre al fare scorta d'esperienza per il futuro: "Con il regolamento di quest'anno, ...... ma anche i romantici della F1: quando si potrà vedere ladi nuovo ai piani alti di questo sport Le complessità Una domanda che Auto Hebdo ha posto proprio a, il quale non ha ...Il nuovo team principal della, James, non vuole creare false aspettative e ritiene che al team di Grove serviranno ancora diversi anni prima di poter ambire almeno alla top 5. 'È più o meno quello che mi aspettavo -...

Williams, Vowles: "Piedi per terra, gli obiettivi non cambiano" Autosprint.it

L'esordio positivo in campionato non sposta la visione sulla ricostruzione del team. Per Vowles il posizionamento Williams è in un confronto con Haas e Alphatauri nelle retrovie ...Williams' Dave Robson has revealed how constant changes of leadership haven't helped the team to move forward in recent years.