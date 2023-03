Leggi Anche Morta Nichelle Nichols, fu il tenente Uhura nella serie tv Star Trekha detto anche di non avere un ruolo preferito ma che cerca solo di divertirsi sul set. E a proposito del suo viaggio nello spazio nel 2021 a bordo del Blue Origin con Jeff Bezos , ha ...Melissa ha dichiarato: Nel cast di doppiatori ci sono Chris Wood nel ruolo di He - Man, Mark Hamill che sarà Skeletor e, che darà voce a un personaggio ancora avvolto dal mistero. La ...Melissa Benoist in trattative per la serie drammatica HBO Max The Girls On The Bus Nel cast, al fianco dell'attrice, troviamo: Chris Wood (He - Man), Mark Hamill (Skeletor) e( sul ...

William Shatner: "Non mi resta molto, racconto la mia vita in un docufilm" TGCOM

William Shatner sarà a SXSW, festival musicale e cinematografico ad Austin in Texas, protagonista di un documentario sulla sua carriera. 'You Can Call Me Bill'. Il film, in anteprima mondiale il 16 ma ...