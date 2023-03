WhatsApp Beta si aggiorna e ci anticipa una comoda novità e 21 emoji (Di venerdì 10 marzo 2023) Nelle scorse ore è sono state rilasciate due nuove versioni di WhatsApp Beta per Android: si tratta delle versioni 2.23.5.12 e 2.23.5.13 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 10 marzo 2023) Nelle scorse ore è sono state rilasciate due nuove versioni diper Android: si tratta delle versioni 2.23.5.12 e 2.23.5.13 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... techworldaleant : #WhatsApp beta per Android 2.23.5.13 Ora è possibile inviare 21 nuove emoji dall'ultimo Unicode 15.0 direttamente… - TuttoAndroid : WhatsApp Beta si aggiorna e ci anticipa una comoda novità e 21 emoji - techworldaleant : #WhatsApp beta per Android 2.23.5.12 Ogni volta che ricevi un messaggio da un contatto sconosciuto in una chat di… - techworldaleant : #WhatsApp beta per iOS 23.5.0.73 In fase di rilascio, per alcuni beta tester, la possibilità di vedere il nome anz… - techworldaleant : #WhatsApp beta per iOS 23.5.0.72 In fase di sviluppo un nuovo editor di testo -