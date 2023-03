Whatif? | i Marvel Studios presentano Kahhori | la nuova superoina originale dell' MCU

(Di venerdì 10 marzo 2023) Nella seconda stagione di What...If? faremo la conoscenza di, lasupereroina'MCU introdotta con unaimmagine. Finalmente abbiamo una prima immagine di, lasupereroinache conosceremo in un episodioa seconda stagione di What...If?. Avevamo già avuto un'anticipazione del suo aspetto grazie al suo Funko Pop, adesso, finalmente, possiamo vederla senza nessun filtro creativo (non è la prima immagine ad anticipare novità nei nuovi episodi. I primi annunci riguardo all'arrivo diavevano alimentato non poche discussioni fra gli appassionati, curiosi di conoscere questo personaggio costruito da zero. Adesso, oltre ad aver condiviso la sua ...

Scritto da Ryan Little e sviluppato in stretta collaborazione con membri della Mohawk Nation (lo storico Doug George e l'esperta ...L'esordio di questo nuovo personaggio - il primo creato dai Marvel Studios - avverrà durante la prossima stagione di What If.