(Di venerdì 10 marzo 2023) Negli ultimi anni si sente sempre di più parlare die delle soluzioni che le aziende adottano per prendersi cura dei proprie trattenerli in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qnazionale : Welfare aziendale, cosa devono fare le imprese per trattenere i dipendenti - GianfrancoGasb1 : RT @CislPuglia: Domani #8marzo, in occasione della #giornatainternazionaledelladonna, il Coordinamento Donne #CislPuglia presenterà i risul… - FurfaroL : Adnkronos riporta l'analisi effettuata da Studio Furfaro Dott. Luca - Consulenza del lavoro e le mie riflessioni su… - Francesesposi9 : RT @CislPuglia: #8marzo #CoordinamentoDonne #CislPuglia, presentati risultati questionario #welfare aziendale. Dai dati si avverte necessi… - AncoraFischia : Il #welfare aziendale e il declino del #lavoro -

Negli ultimi anni si sente sempre di più parlare die delle soluzioni che le aziende adottano per prendersi cura dei propri dipendenti e trattenerli in ......sono sostenute dall' autotassazione dei soci per circa 140 mila euro annuali e dal fondo...nel campo della solidarietà tra lavoratori e programmare sempre nuove iniziative di, ...Infine, sempre nel corso del 2022 la storica azienda ha erogato ai propri collaboratori 250 euro contro il caro - vita , oltre ad aver 'attivato un ambizioso piano dia favore di ...

Welfare aziendale, ecco 5 macro tendenze del 2023 Adnkronos

Negli ultimi anni si sente sempre di più parlare di welfare aziendale e delle soluzioni che le aziende adottano per prendersi cura dei propri dipendenti e trattenerli in azienda ..."A che punto è il percorso riferito al conseguimento e alla certificazione, riconoscimento e valorizzazioni delle competenze e dell'insieme delle conoscenze e capacità riguardanti le attività specific ...