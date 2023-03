Weekend a Roma, cosa fare sabato 11 e domenica 12 marzo con i bambini: gli eventi del fine settimana (Di venerdì 10 marzo 2023) . Nonostante il maltempo di oggi, il tempo sulla Capitale dovrebbe essere clemente. sabato e domenica potrebbero diventare infatti l’occasione per passare del bellissimo tempo in famiglia, magari organizzando delle passeggiate, gite o addirittura vedere le attività culturali presenti all’interno dei vari Municipi che compongono la Città. Weekend a Roma con Vini Selvaggi a Spazio 900 domenica 12 marzo, ma anche lunedì 13, sarà l’occasione di visitare la mostra Vini Selvaggi, che si terrà nel grandissimo locale di Spazio 900 all’Eur. Qui vi sarà un’esposizione di 100 espositori provenienti da tutta Europa, che all’interno dei loro stand proporranno vini, sidri e birre artigianali. Chi esporrà vino, per l’occasione, porterà oltre 900 marche provenienti dall’Italia, la Francia, la Spagna, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 marzo 2023) . Nonostante il maltempo di oggi, il tempo sulla Capitale dovrebbe essere clemente.potrebbero diventare infatti l’occasione per passare del bellissimo tempo in famiglia, magari organizzando delle passeggiate, gite o addirittura vedere le attività culturali presenti all’interno dei vari Municipi che compongono la Città.con Vini Selvaggi a Spazio 90012, ma anche lunedì 13, sarà l’occasione di visitare la mostra Vini Selvaggi, che si terrà nel grandissimo locale di Spazio 900 all’Eur. Qui vi sarà un’esposizione di 100 espositori provenienti da tutta Europa, che all’interno dei loro stand proporranno vini, sidri e birre artigianali. Chi esporrà vino, per l’occasione, porterà oltre 900 marche provenienti dall’Italia, la Francia, la Spagna, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Che mattinata speciale con @andreabarzagli2 allo Juventus Store di Roma ???? Lo store vi aspetta per questo weeken… - CorriereCitta : Weekend a Roma, cosa fare sabato 11 e domenica 12 marzo con i bambini: gli eventi del fine settimana - iltrenoromalido : RT @roma_trasporti: Roma-Lido: chiusura anticipata nel weekend 11-12 marzo - DK84BAR : Weekend nell’entroterra di Roma con lei. - viviromatv : Lavoro, weekend a porte aperte al Canile Valle Grande di Roma per aspiranti educatori cinofili specializzati in rec… -