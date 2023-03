Von der Leyen vede Biden: Ue e Usa uniti contro la Cina. Mentre cercano un accordo per evitare la guerra di sussidi all’industria green (Di venerdì 10 marzo 2023) Il nemico oggi è la Russia. Ma tutto fa pensare che il prossimo sarà la Cina. L’incontro tra Joe Biden e Ursula von der Leyen venerdì a Washington ha queste premesse. L’impatto negativo dell’Inflation Reduction Act, la risposta europea con il piano industriale Net-Zero – atteso per la prossima settimana insieme al Critical Raw Materials Act sulle terre rare – e le possibili concessioni che gli Usa possono fare all’alleato europeo saranno solo uno dei temi sul tavolo. Forse neppure il principale rispetto all’obiettivo di fondo della rinnovata alleanza transatlantica: contrastare l’egemonia commerciale e tecnologica di Pechino. A una manciata di ore dal faccia a faccia con Biden l’Ue ha dato via libera al nuovo regime di aiuti di Stato per il green tech: le nuove norme, da qui alla fine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Il nemico oggi è la Russia. Ma tutto fa pensare che il prossimo sarà la. L’intra Joee Ursula von dervenerdì a Washington ha queste premesse. L’impatto negativo dell’Inflation Reduction Act, la risposta europea con il piano industriale Net-Zero – atteso per la prossima settimana insieme al Critical Raw Materials Act sulle terre rare – e le possibili concessioni che gli Usa possono fare all’alleato europeo saranno solo uno dei temi sul tavolo. Forse neppure il principale rispetto all’obiettivo di fondo della rinnovata alleanza transatlantica: contrastare l’egemonia commerciale e tecnologica di Pechino. A una manciata di ore dal faccia a faccia conl’Ue ha dato via libera al nuovo regime di aiuti di Stato per iltech: le nuove norme, da qui alla fine ...

