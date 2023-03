Volontariato, Ail incontra gli studenti dell’istituto ‘Rampone’ (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 11 marzo alle ore 11, presso l’Aula Magna dell’istituto Statale “Palmieri Rampone Polo” di Benevento, si terrà la presentazione del progetto “Hand in Hand”, realizzato in collaborazione con l’AIL sezione “Stefania Mottola” ODV e gli studenti della classe 4D, indirizzo grafica e comunicazione. I giovani hanno disegnato il restyling grafico del magazine semestrale “Benevento Notizie” dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, per la prossima manifestazione delle Uova di Pasqua in piazza dal 24 al 26 marzo, realizzando un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento alla professione dell’I.S. “Palmieri Rampone Polo”. Saranno presenti all’incontro la Presidente della sezione AIL di Benevento Pierangela Mottola, il Dirigente scolastico Nazzareno Miele e le docenti/tutor Simona Curcio e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 11 marzo alle ore 11, presso l’Aula MagnaStatale “Palmieri Rampone Polo” di Benevento, si terrà la presentazione del progetto “Hand in Hand”, realizzato in collaborazione con l’AIL sezione “Stefania Mottola” ODV e glidella classe 4D, indirizzo grafica e comunicazione. I giovani hanno disegnato il restyling grafico del magazine semestrale “Benevento Notizie” dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, per la prossima manifestazione delle Uova di Pasqua in piazza dal 24 al 26 marzo, realizzando un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento alla professione dell’I.S. “Palmieri Rampone Polo”. Saranno presenti all’incontro la Presidente della sezione AIL di Benevento Pierangela Mottola, il Dirigente scolastico Nazzareno Miele e le docenti/tutor Simona Curcio e ...

